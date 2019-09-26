أسعار النفط تستعيد استقرارها عقب توتر تجاري

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن هبطت في الجلستين السابقتين بفعل مخاوف في القطاع بشأن زيادة الإمدادات ومؤشرات على تباطؤ الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.36 دولار للبرميل، منخفضة ثلاثة سنتات أو 0.05%، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنتين أو 0.04% إلى 56.47 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار برنت 3.6% منذ إغلاق الاثنين، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.7% في نفس الفترة، إذ تعرض الخامان القياسيان لضغوط بفعل زيادة مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي، وتعافي الطاقة الإنتاجية للسعودية بوتيرة أسرع من المتوقع بعد هجمات 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي إنتاج في المملكة.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من آمال باحتمال انحسار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما قد يعزز الطلب على النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بعد يوم من توبيخ لاذع وجهه للصين بشأن ممارساتها التجارية، إن بكين ترغب بشدة في إبرام اتفاق، وإن الصفقة ”قد تحدث في موعد أقرب مما تظنون“.

كما وقع ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقًا تجاريًا محدودًا سيفتح الأسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بنحو 7 مليارات دولار سنويًا.

وبخلاف ذلك، يقول محللون إن هناك عوامل محدودة لدفع العقود الآجلة للخام للارتفاع أكثر.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، أمس الأربعاء، لأدنى مستوياتهما منذ الهجوم على السعودية.