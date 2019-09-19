موديز: عودة إنتاج النفط السعودي سريعًا تظهر درجة عالية من الصمود

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الخميس، إن قدرة السعودية على استعادة إنتاج النفط سريعًا، بعد الهجوم على منشآت نفطية لها في مطلع الأسبوع، ستُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة صدمات ضارة جدًا محتملة.

وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، يوم الثلاثاء، إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاجها النفطي بنهاية أيلول سبتمبر.

وأدى الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة في بقيق وخريص، بما في ذلك أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًا.

وقال أليكس بيرجيسي نائب رئيس موديز: ”يبرز الهجوم انكشاف السعودية على مخاطر جيوسياسية… وبالرغم من ذلك، فإن القدرة على استعادة الإنتاج سريعًا إلى مستوياته المعتادة، إذا تأكدت في وقت لاحق هذا الشهر، ستُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة صدمات ضارة جدًا محتملة“.