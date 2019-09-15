”ستاندرد آند بورز“ تقلل من تأثير هجوم ”أرامكو“ على سوق النفط

قللت وكالة ”ستاندرد آند بورز“ الأمريكية، من التأثير المادي المباشر على سوق النفط جرّاء الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين، لكنّها عبّرت عن مخاوفها من انعكاس ذلك على أمن إمدادات النفط، مشيرة إلى أنّ الأحداث الأخيرة ”صعّدت التطورات في الشرق الأوسط إلى مستوى جديد يثير المخاوف“.

وقالت الوكالة إن“الهجوم سيرفع علاوة المخاطر في السوق“، معتبرة أيضًا أن ”أي دلائل على تعطل الإنتاج السعودي لفترة طويلة سيؤثر بشدة على الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ(أوبك)“، كما ”ستؤثر على قدرة وكالة الطاقة الدولية على استخدام الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية لتعزيز السوق“.

وأكدت الوكالة العالمية أن السعودية ”تستطيع على الأمد القريب، الحفاظ على الصادرات واستخدام الاحتياطات لضمان أمن الإمدادات“، وأن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يزيد العوامل المعاكسة التي تواجه الاقتصاد العالمي مما قد يدفعه إلى الركود.