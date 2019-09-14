إيران توقع عقدًا بقيمة 440 مليون دولار لتطوير حقل غاز في الخليج‎

ذكر التلفزيون الإيراني أن إيران وقعت، اليوم السبت، عقدًا بقيمة 440 مليون دولار مع شركة ”بتروبارس“ المحلية لتطوير حقل ”بلال“ للغاز في الخليج، مشيرًا إلى نشاط قطاع الغاز في البلاد رغم العقوبات الأمريكية.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه خلال مراسم التوقيع في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: ”يبين هذا العقد وعقود أخرى قادمة أننا نعمل رغم العقوبات.. العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل“.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن العقد المبرم مع شركة النفط الإيرانية الوطنية الحكومية ينص على أن تنتج بتروبارس 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

و“بلال“؛ حقل مشترك بين إيران وقطر يقع على الحدود البحرية بين البلدين في الخليج.

وقرر الرئيس الأمريكي العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وأعاد فرض العقوبات في مسعى للحد من البرامج الصاروخية والنووية الإيرانية ونفوذ طهران في الشرق الأوسط، لا سيما دعمها لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان.