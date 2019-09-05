مخزونات أمريكا تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع، رغم أن واشنطن وبكين أكدتا أنهما ستعقدان محادثات على المستوى الوزاري؛ سعيًا لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.

وفي جلسة تداول اتسمت بالتقلب، تراجع خام القياس العالمي برنت 17 سنتًا أو 0.3% إلى 60.53 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0639 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 56.01 دولار للبرميل.

وفتح النفط، الذي صعد ما يزيد على 4% في الجلسة السابقة بعد بيانات قوية من الصين، متراجعًا في أعقاب بيانات صادرة مساء أمس الأربعاء من معهد البترول الأمريكي، أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات.

وانتعشت أسعار الخام لترتفع 1% تقريبًا بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إجراء محادثات تجارية على مستوى الوزراء في واشنطن في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن تتراجع مجددًا.

وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 401 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 30 من أغسطس/آب إلى 429.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 238 ألف برميل، بينما انخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 306 آلاف برميل يوميًّا.