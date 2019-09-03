تقرير: فصل أرامكو عن وزارة الطاقة السعودية يُرجّح طرحها العام داخل المملكة

اعتبرت النشرة النفطية الدولية ”أويل برايس“ قرار تعيين ياسر الرميان رئيسًا لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، بأنه إشارة إدارية إلى فصلها عن وزارة الطاقة، تمهيدًا للطرح العام لأسهم الشركة، مع ترجيح أن يتم الطرح داخل المملكة وليس في الخارج.

ورجحت ”أويل برايس“ أن يتم طرح أرامكو في سوق ”تداول“ داخل المملكة، وليس في الأسواق الدولية.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد غرّد على تويتر أمس الإثنين قائلًا: ”أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح“.

أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح. — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) September 2, 2019

يذكر أنه جرى اختيار بنوك جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في هذا الطرح، الذي كان قد تم الإعلان عن خطته لأول مرة في 2016. وفوضت أرامكو بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين في موضوع الطرح.

يشار إلى أن قرار فصل شركة أرامكو عن وزارة الطاقة السعودية يأتي بعد أيام من فصل الصناعة عن وزارة الطاقة، وتحويل الأولى إلى وزارة منفصلة كُلّف بها الوزير بندر الخريف.