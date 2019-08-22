أردوغان يتحدى الاتحاد الأوروبي ويعد بمواصلة التنقيب عن الغاز قبالة قبرص‎

المصدر: أ ف ب

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، اليوم الخميس، بالعقوبات الأخيرة للاتحاد الأوروبي على أنقرة لمواصلتها عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، ووعد بمواصلة التنقيب في هذه المنطقة.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة ونقله التلفزيون: ”إن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن إجراءات مزعومة لا يضر بنا بقدر ما يضر بنفسه“.

وتابع الرئيس التركي: ”نواصل نشاطاتنا في مجال التنقيب وسنواصل ذلك بالعزم نفسه“.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر في منتصف تموز/يوليو الماضي سلسلة إجراءات سياسية ومالية في إطار فرض عقوبات على تركيا؛ لمواصلتها أعمال التنقيب بشكل غير شرعي في المياه الإقليمية القبرصية رغم التحذيرات الأوروبية.

وأهم إجراء اتخذ في هذا الإطار هو اقتطاع 145،8 مليون يورو من المبالغ الأوروبية التي يفترض أن تستفيد منها تركيا عام 2020.

وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لا بد أن تتوزع بشكل عادل بينها وبين قبرص، الأمر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.

ولا تفرض قبرص سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين أن القسم الشمالي يقع تحت سلطة الأتراك منذ الاحتلال التركي لهذا القسم عام 1974، كرد على انقلاب عسكري حصل في نيقوسيا.