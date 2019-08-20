”أرامكو“ تختار بنكي استثمار دوليين تمهيدًا للطرح العام الأولي

اختارت ”أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، بنكَي استثمار دوليين، لتقديم المشورة بشأن محاولتها الثانية للقيام بعملية الطرح العام الأولي الأكبر في العالم، حسبما أفادت وكالة ”بلومبيرغ“ الدولية اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة.

وقالت ”بلومبيرغ“، إن ”أرامكو“ اختارت بنكي الاستثمار الدوليين وهما لازار، شركة استشارات مالية وادارة أصول ومقرها نيويورك، وبنك الاستثمار الأمريكي ”مويليس“.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن بنكي الاستثمار الدوليين باشرا القيام بالأعمال التحضيرية للطرح العام الأولي.

وأوضحت المصادر أن بنوك الاستثمار ستلعب دورًا رئيسًا في الطرح، بما في ذلك اختيار شركات التأمين ومواقع الطرح إضافة إلى العمل على ضمان أن تتمكن ”أرامكو“ من تأمين توقعاتها للتقييم.

وأشارت وكالة ”بلومبيرغ“ إلى أن لازار كانت تضغط بقوة في الأسابيع الأخيرة، للفوز بمركز في طرح ”أرامكو“، وأرسلت بعض أكبر موظفيها في العالم من لندن وباريس وهيوستون للتواصل مع المسؤولين في الشركة السعودية، في اجتماعات بالشرق الأوسط.

وقالت المصادر إن ”أرامكو“، التي تخطط لإدراج حصة من أسهمها بالبورصة، مطلع عام 2020، لا تزال تخطط لإضافة المزيد من البنوك الاستثمارية في عملية الطرح.

وأضافت المصادر أن ”أرامكو“ لم تتخذ أي قرارات نهائية، ولا يزال بإمكانها تغيير خططها أو تأخيرها.

وفي عام 2016، أعلنت السعودية عن طرح نسبة لا تتجاوز 5% من القيمة السوقية لـ“أرامكو“ في البورصة المحلية، إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين، خلال عام 2018.

وتقدر صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية عائدات طرح حصة 5% من أسهم ”أرامكو“ ستبلغ نحو 100 مليار دولار.

وفي إطار الاستعداد لعملية الطرح، قالت الشركة إنها حققت أرباحًا صافية بقيمة 111 مليار دولار في عام 2018، وفق الصحيفة.

وأجلت المملكة في أكثر من مناسبة الطرح لأسباب مرتبطة بعدم نضوج الظروف المحيطة به، ودخولها في عملية استحواذ على نسبة مسيطرة من شركة البتروكيماويات السعودية ”سابك“، خلال وقت سابق من عام 2019.