النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن نمو الطلب

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين بعد هجوم حوثي على منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع، بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تقريرًا متشائمًا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

وبحلول الساعة الـ02:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتًا أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتًا أو 1% إلى 55.42 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك: ”يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة“.

من ناحية أخرى، أشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إلى أن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون 10 أيام، مضيفًا أنه ”إذا نجحت هذه الاجتماعات… نعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرًا محتملًا على النمو الاقتصادي العالمي“.