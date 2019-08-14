مطالب بالتحقيق.. هل تشهد ليبيا وقفًا متعمدًا لتوزيع الوقود على المواطنين؟

كشفت مؤسسة إنتاج وتوزيع النفط في ليبيا، الأربعاء، عن فشل شركات التوزيع المكلفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها على محطات الوقود.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط في بيان مشترك، إنّ الشركات المكلفة لم تتسلم المخصصات المتوفرة بالفعل من أجل توزيعها على المواطنين، مطالبة بفتح تحقيق في الأمر.

وتعهدت المؤسسة أيضًا بـ“إحالة كلّ الأطراف التي تقف وراء توقّف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية“، بالإضافة إلى المطالبة بـ“تعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم، وذلك لضمان استمرار إمدادات الوقود“.

وتطرق البيان إلى فشل وصول الوقود إلى المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية، فضلًا عن أنه ”رغم تخصيص شركة البريقة نحو 15 مليون لتر من الوقود لتغطية احتياجات المواطنين، إلا أنّه تمّ استلام 6.450 مليون لتر فقط من الكمية المخصصة“.

من جهته، أكد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله التزام ”المؤسسة وشركة البريقة بتوفير الوقود لكل الليبيين بشكل مستمر وبالأسعار الرسمية في كافّة أرجاء البلاد“.

وتشهد عدة مناطق في ليبيا أزمة نقص في المواد البترولية، أرجعتها مؤسسة النفط في وقت سابق إلى عمليات تهريب ممنهجة، فضلًا عن سطو مسلح على شحنات التوزيع.