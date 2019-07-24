استطلاع: تخفيضات إنتاج النفط تضغط على توقعات نمو اقتصادات الخليج العربية

أظهر استطلاع فصلي تجريه رويترز شمل نحو 30 خبيرًا اقتصاديًّا، اليوم الأربعاء، أن تمديد تخفيضات إنتاج النفط أدى إلى خفض توقعات نمو اقتصادات الخليج.

وجرى تطبيق تخفيضات الإمدادات لدعم الأسعار بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارج المنظمة في كانون الثاني/يناير الماضي، وتم تمديده هذا الشهر حتى آذار/مارس 2020.

وفي السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر في العالم للنفط، يتوقع الاستطلاع الذي أجري في الفترة من الثالث وحتى الرابع والعشرين من تموز/يوليو الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 % عام 2019 ، و2.1 % عام 2020.

وقبل ثلاثة أشهر، أشارت التوقعات لنمو 1.8 % عام 2019 ، و2.2 % عام 2020.

وقالت خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس، مايا سنوسي : ”المزيج من خفض إنتاج وأسعار النفط ينبئ بضعف عوائد النفط ومجال أقل للإنفاق الحكومي في 2020؛ ما قد يضغط على تقدم الأنشطة غير النفطية أكثر“.

ونما الاقتصاد السعودي 2.21 % العام الماضي، متعافيًا من انكماش نسبته 0.74 % عام 2017 حين تضرر الاقتصاد من ضعف أسعار النفط وإجراءات التقشف التي تبنتها المملكة.