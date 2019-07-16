مصادر: الإمارات تعزز تجارة النفط لتدعيم مكانتها بالشرق الأوسط

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تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تطوير عملياتها التجارية في إطار مساعيها للاقتداء بشركات النفط العملاقة المنافسة، وتعزيز نفوذها في المنطقة. وقالت 4 مصادر مطلعة على خطط الشركة إن ”أدنوك“ أنفقت بسخاء في الاستعانة بمتعاملين سابقين في شركات مناظرة لها بالقطاع الخاص، وإنها تريد إطلاق معيار قياسي للنفط الإقليمي، ربما هذا العام، على غرار المعيارين…