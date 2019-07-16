أسعار النفط تهبط مع استئناف أمريكا الإنتاج في خليج المكسيك

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع استئناف الإنتاج الأمريكي من خليج المكسيك عقب الإعصار باري، ومع توقعات بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى مستوى قياسي.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 66.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت غرينتش، وكان قد خسر الليلة الماضية 0.4%.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا، بما يعادل 0.2 % إلى 59.45 دولار للبرميل. وتراجع الخام القياسي الأمريكي نحو 1% في الجلسة السابقة.

وشرع المنتجون أمس في استئناف جزء من الإنتاج الذي توقف بخليج المكسيك قبل الإعصار باري الذي طال نحو 75% من حجم الإنتاج.

وحتى أمس الاثنين، لا يزال حجم الإنتاج المتوقف في خليج المكسيك 1.3 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 80 ألف برميل عن يوم الأحد، كما تراجعت السوق بفعل مؤشرات على زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للخام في العالم متقدمة على روسيا والسعودية بفضل النفط الصخري.

وبصفة عامة، يتجاوز إنتاج الخام الأمريكي حاليًا 12 مليون برميل يوميًا.