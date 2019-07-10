وزير النفط العراقي: اتفاق أوبك سيقلص المخزونات ويحقق استقرار الأسعار

أفاد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، أن اتفاق مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 سيقلص المخزونات، ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار.

وقال الغضبان، ردًا على سؤال عن موقف أوبك بشأن الأسعار: إن التوجه العام هو أن 70 دولارًا للبرميل أو أكثر هو سعر مقبول، مضيفًا أن المنظمة تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وأضاف على هامش مؤتمر طاقة في بغداد إن بلاده تأمل أن ”تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز دون انقطاع وسالكة“.