ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بهبوط الدولار والمخزونات الأمريكية‎

صعدت عقود النفط الآجلة في التعاملات الصباحية، الخميس، مدفوعة بهبوط مؤشر الدولار، وتراجع المخزونات في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.33 % إلى 96.287، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي مساء الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقعات بتنفيذ خفض عليها خلال 2019.

ويمنح هبوط سعر الدولار، الدول المستوردة للنفط الخام تكلفة أقل للعملة الأمريكية، وبالتالي زيادة الطلب على توقيع عقود جديدة لشراء الخام.

كذلك، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بمقدار 3.1 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، المنتهي بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الجاري، إلى 482.4 مليون برميل.

وبحلول الساعة (06:31 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 2.91 % أو 1.81 دولار إلى 63.67 دولار للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعد العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 2.98 % أو 1.61 دولار إلى 55.55 دولار للبرميل.