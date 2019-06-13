أمريكا تتهم كوريا الشمالية بخرق قرار أممي بشأن الوقود

المصدر: ا ف ب

اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بخرق قرار للأمم المتحدة حدد سقفًا لوارداتها من الوقود، وذلك من خلال تنفيذ عشرات عمليات النقل غير الشرعية هذا العام للنفط المكرر من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.

وطلبت الولايات المتحدة من لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة، البت بأن السقف المحدد بـ500 ألف برميل سنويًّا قد تم تجاوزه من قبل بيونغ يانغ، وإلزام جميع الدول بوقف تسليم الوقود إلى كوريا الشمالية.

وأمام الدول الأعضاء في لجنة العقوبات، وبينها روسيا والصين، حتى الـ 18 من حزيران/ يونيو للاعتراض على طلب وقف تسليم شحنات الوَقود إلى كوريا الشمالية.

والسقف المفروض على واردات الوقود، يندرج ضمن سلسلة عقوبات قاسية تبناها مجلس الأمن ردًّا على التجارب الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

وجاء تحرك واشنطن في الأمم المتحدة في اليوم ذاته الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب أنه تلقى ”رسالة جميلة“ أخرى من كيم جونغ أون، مشيرًا إلى رغبته بعقد قمة ثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي.

ووثقت الولايات المتحدة واليابان ما لا يقل عن ثماني عمليات نقل غير شرعية للوقود من سفينة إلى أخرى تشمل ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية.

ورصدت الولايات المتحدة 70 حالة إضافية من عمليات تسليم الوقود في المياه الدولية بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/أبريل، على الرغم من عدم القدرة على تحديد كمية الوقود التي تم نقلها.

وذكر تقرير صدر الأربعاء أنه حتى لو كانت ناقلات النفط يتم تحميلها بثلث قدرتها كل مرة، فإن كوريا الشمالية تبقى في حالة خرق لحصة الاستيراد لهذا العام.

وتضمن التقرير الذي يتألف من 15 صفحة صورًا لسفن كورية شمالية راسية إلى جانب سفن أخرى خلال عملية نقل الوقود قبل الانطلاق بالشحنات إلى ميناء نامبو الكوري الشمالي.

وتسعى 26 دولة للحصول على إعلان من لجنة العقوبات بأن كوريا ”خرقت“ السقف المحدد لها لاستيراد الوقود، وبالتالي إخطار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالخرق والتأكيد على وقف تصدير النفط المكرر إلى كوريا الشمالية بشكل فوري.