النفط ينزل نتيجة ضعف نمو الطلب وزيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية

نزلت أسعار النفط نحو اثنين في المئة اليوم الأربعاء، متأثرة سلبًا بفعل توقعات طلب أضعف وزيادة مخزونات الخام الأمريكية، رغم تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها أوبك.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل أو 1.86 في المئة إلي 61.13 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0616 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.95 في المئة إلي 52.23 دولار للبرميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وإنتاج الخام الأمريكي في تقرير شهري صدر أمس الثلاثاء.

وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي الخام بواقع 160 ألف برميل يوميًّا إلى 1.22 مليون برميل يوميًّا وقلصت توقعات الإنتاج الأمريكي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يوميًّا أي: أقل بـ140 ألف برميل يوميًّا عن توقعات مايو/ أيار.

كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أسعار النفط تحت ضغط. وحسب معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من يونيو/ حزيران إلى 482.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة الـ 1430 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.