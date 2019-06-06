روسيا: نستطيع تعويض التخفيضات الحالية في إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن موسكو ستستطيع تعويض التخفيضات الحالية في إنتاجها النفطي بحلول نهاية العام الحالي.

وذكر نوفاك أن توقعات إنتاج النفط الروسي لعام 2019 تظل كما هي دون تغيير، وأن بلاده ستحسب الأضرار والتعويضات عن تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا خلال الصيف.

من جانبه، أكد وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية اليوم الخميس، أن شركته تأمل بأن تسمح نتيجة اجتماع أوبك وحلفائها المقرر في الأسابيع المقبلة لبحث اتفاق النفط العالمي بصعود سعر الخام صوب 70 دولارًا للبرميل.

‎وأوضح كبيروف، أن الشركة تجري محادثات لدخول مشروع بحري تابع لإيني في أبوظبي‎، ومشروعات بالسعودية.

وذكر الرئيس التنفيذي في سان بطرسبرج في بداية منتدى اقتصادي، أن سعر النفط بين 60 و70 دولارًا للبرميل ”مريح“، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع اتفاق أوبك+ النفطي العالمي.