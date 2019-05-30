شركة إسرائيلية تستحوذ على حقول نفط وغاز في بحر الشمال

وافقت مجموعة ديليك للطاقة، لصاحبها البليونير الإسرائيلي اسحق تشوفا، على صفقة مع شركة شيفرون البريطانية بقيمة 2 بليون دولار تستحوذ فيها مجموعة حقول للنفط والغاز في بحر الشمال.

وقالت وكالة بلومبيرغ، إن هذه الصفقة تشكل جزءًا من استراتيجية للشركة الإسرائيلية تهدف إلى التوسع في صناعة النفط والغاز خارج النطاق المحلي.

وتشمل الصفقة حقول ألبا وألدر وأرسلين وبريتانيا لكنها تستثني حقلاً تتشارك فيه شيفرون مع بريتش بتروليوم.

وكانت مجموعة ديلك للطاقة سبّاقة في اكتشاف أكبر حقل غاز في فلسطين المحتلة، لتبدأ عام 2017 بالتوسع خارج المنطقة ومحاولة الاندراج في بورصة لندن.