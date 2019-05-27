”اينوك“ النفطية الإماراتية تكشف عن خطط للتوسع في السعودية

المصدر: ا ف ب

كشفت مجموعة ”اينوك“ النفطية المملوكة بالكامل لحكومة دبي، اليوم الاثنين عن خطط لتوسيع عملياتها في قطاع التجزئة بالسعودية.

وبحسب البيان فإن المجموعة ستعمل على توسيع ”شبكة محطات الخدمة التابعة لها بنسبة تزيد عن ثمانية أضعاف لتصل إلى 124 محطة بحلول عام 2030 وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على محطات الخدمة في المملكة“، حيث تعد السعودية السوق الأكبر على مستوى منطقة الخليج.

وأفادت المجموعة بأن، محطات الخدمة الجديدة ستنتشر في عدد من ”المواقع الاستراتيجية لتغطي جميع مناطق المملكة الشرقية والغربية والوسطى وذلك بهدف تعزيز جودة البنية التحتية لمحطات الخدمة لا سيما في المناطق الريفية من البلاد“.

وقال سيف بن حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي للمجموعة ”تشكّل خططنا الرامية إلى تعزيز نمو أعمالنا في السوق السعودية جزءاً من استراتيجية المجموعة لتطوير وحدة أعمال التجزئة التابعة لها بهدف دعم الاقتصاد المحلي ولتوفير الزخم لخطط النمو التي ننتهجها دوليًا“.

وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، تعتزم ”اينوك“ افتتاح 45 محطة خدمة جديدة.

وفي الفترة من عام 2024 إلى 2028، تخطط المجموعة لتوسيع عمليات التجزئة التابعة لها في جميع أنحاء المملكة بافتتاح 65 محطة خدمة جديدة.

كما سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التابعة للمجموعة المزمع افتتاحها في المملكة.