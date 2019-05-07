تباين أسعار النفط بانتظار محادثات تجارية بين واشنطن وبكين

تباينت أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء، بانتظار محادثات تجارية قريبة بين واشنطن وبكين، لم تعلن تفاصيلها بعد.

وأعلنت الخارجية الصينية، الاثنين، جاهزية وفدها للسفر إلى الولايات المتحدة، واستئناف محادثات تجارية مع المسؤولين هناك.

كذلك، يعود تباين أسعار النفط إلى انتظار أية بيانات تظهر إثر القرار الأمريكي تعليق إعفاءات شراء النفط الإيراني من جانب 8 دول اعتبارًا من 2 مايو/ أيار الجاري.

وبحلول الساعة (07:01 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.07 بالمئة أو 4 سنتات إلى 71.20 دولار للبرميل.

في المقابل، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 0.18 بالمئة أو 12 سنتًا إلى 62.36 دولار للبرميل.