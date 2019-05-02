تقرير: الاقتصاد السعودي يكسر حاجز 800 مليار دولار لأول مرة

توقع تقرير اقتصادي سعودي، أن يكسر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حاجز800 مليار دولار لأول مرة العام الحالي، نتيجة تسارع النمو في معظم القطاعات، ليحافظ على مركزه كأكبر ناتج عربي، وواحد من أكبر 20 اقتصادًا في العالم.

وأظهر تقرير لشركة ”جدوى للاستثمار“ اطلعت عليه ”إرم نيوز“ الخميس، أن ”الناتج بالأسعار الجارية سينمو بنحو 4.5% هذا العام، ليصل إلى حوالي 3.065 ترليون ريال (817 مليار دولار) مقابل 2.934 ترليون ريال (782 مليار دولار) عام 2018“.

وتوقع التقرير، أن ”يواصل الناتج الإجمالي نموه بمقدار 6.3% ليرتفع إلى أعلى مستوى له وهو 869 مليار دولار عام 2020“.

وبالنسبة للنمو الحقيقي، بيّن التقرير أنه بلغ نحو 2.2% العام الماضي، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2% العام الحالي و2.2% العام المقبل.

وأظهر أن جميع القطاعات ستسهم في نمو الناتج هذا العام بما فيها القطاع الحكومي غير النفطي بمقدار 3% والقطاع الخاص بمقدار 2% والقطاع النفطي بنسبة 1.6%.

وأشار التقرير، إلى أن الناتج سيحقق نموًا هذا العام، رغم توقع انخفاض متوسط أسعار النفط عن مستواه العام الماضي، إذ يقدّر أن يبلغ متوسط سعر الخام السعودي حوالي 65 دولارًا للبرميل مقابل 69 دولارًا للبرميل العام الماضي، فيما يتوقع أن يحافظ إنتاج المملكة من النفط على مستواه عند 10.3 مليون برميل يوميًا.

ووفقًا لتقرير ”جدوى للاستثمار“، فإن ”تراجع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية بنسبة ضئيلة، لتصل إلى حوالي 223 مليار دولار العام الحالي، مقابل 231 مليار دولار العام الماضي، لكنها تبقى أعلى بكثير من قيمة صادرات النفط لعام 2017 والتي بلغت حوالي 170 مليار دولار بسعر للخام السعودي، بلغ متوسطه 51 دولارًا للبرميل“.