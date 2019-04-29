”الكهرباء العراقية“: إنتاج الطاقة الصيف المقبل الأعلى منذ 2003‎

قالت وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، إن إنتاج الطاقة الكهربائية هذا الصيف سيرتفع إلى 18 ألف ميغاواط، ليكون الأعلى منذ تأسيس الوزارة عام 2003‎.

وتعاني أغلب المدن والمحافظات العراقية انقطاعًا مبرمجًا في الكهرباء، على الرغم من إنفاق البلاد 40 مليار دولار على هذا الملف، منذ 12 عامًا ماضية، بحسب تقارير حكومية.

ونقلت صحيفة ”الصباح“ الحكومية عن وزير الكهرباء لؤي الخطيب قوله إن ”الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة من المباحثات مع السعودية والكويت ودول الجوار، لتفعيل الربط الكهربائي المشترك“.

وتابع الخطيب أن ”إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدلات الذروة بلغ خلال 2018 نحو 14 ألفًا و500 ميغاواط، أما هذا الصيف فسيرتفع إلى 18 ألف ميغاواط، بزيادة 15%“.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن ”العراق ونتيجة الحرب التي خاضها مع عصابات داعش الإجرامية، شهد تخريبًا في بناه التحتية ضمن المحافظات المحررة“.

ويبلغ متوسط استهلاك البلاد من الكهرباء نحو 23 ألف ميغاواط.

ويلجأ العراق لتعويض جزء من العجز الحاصل في حاجته من الكهرباء، من خلال استيراد الطاقة من إيران بمتوسط 1000 ميغاواط، وجدولة قطع التيار عن بعض المناطق.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء الماضي، إنها مستثناة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، واستمرار تدفق الغاز المستورد من إيران لتغذية المحطات الإنتاجية بالبلاد، وشراء 1200 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.