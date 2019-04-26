هل تنجح مساعي تركيا لإقناع أمريكا بالسماح بواردات نفط إيرانية؟

قال حامي أقصوي المتحدث باسم الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن بلاده تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران بدون التعرض لعقوبات.

وقالت واشنطن، يوم الإثنين، إنها لن تجدد استثناءات منحتها العام الماضي لمشتري النفط الإيراني، بما في ذلك تركيا، وطالبت بوقف المشتريات بحلول الأول من مايو/أيار، وإلا فإن المشترين سيواجهون عقوبات.

ويظهر القرار أكثر تشددًا مما كان متوقعًا، ويؤثر على عدد من المستوردين الرئيسيين الذين ناشدوا واشنطن السماح بمواصلة شراء النفط الإيراني، دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.