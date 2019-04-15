إيران تلجأ إلى ”بورصة الطاقة“ للالتفاف على العقوبات الأمريكية

رأت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية أن إيران تسعى إلى تسويق نفطها عبر بورصة الطاقة، لتجاوز العقوبات الأمريكية، إلا أنها لا تجد زبائن على استعداد لإبرام أي صفقة.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته الاثنين، إن ”بورصة الطاقة الإيرانية عرضت نحو 6 ملايين برميل من الخام الخفيف هذا العام، وتمكنت من إبرام صفقة لا تتجاوز 35 ألف برميل“.

لكنها أضافت أن ”معظم المستثمرين يعزفون عن شراء النفط الإيراني عبر البورصة بدلًا من شركة النفط الوطنية الإيرانية“، مشيرة إلى أن ”الشركات التي منحت إعفاءات من قبل واشنطن تشتري النفط مباشرة من الشركة الإيرانية بما فيها شركات من اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وتركيا“.

وقال مرتضى بهروظفار نائب مدير جمعية اقتصاد الطاقة الإيرانية، إن ”صادرات النفط الإيرانية تخضع للعقوبات، لذلك لن تجد أي شخص على استعداد للشراء باستثناء الشركات التي منحت إعفاءات من قبل الإدارة الأمريكية“.

وأضاف بهروظفار أن ”الشركات التي تتمتع بإعفاءات لتشتري النفط مباشرة من شركة النفط الوطنية الإيرانية وليس عليها أن تذهب للبورصة“، منوهًا إلى أن ”الحقيقة أنه من السابق لأوانه أن نظن بأن إيران بإمكانها تجاوز العقوبات الأمريكية عبر البورصة“.