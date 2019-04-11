الداعية عادل الكلباني يخوض تجربة تقديم برنامج حواري مع النجوم (فيديو)

يبدأ إمام الحرم المكي الشريف، سابقًا، عادل الكلباني، يوم الجمعة، بث أول حلقة من برنامج ”بين بين“ الذي يحاور فيه نجومًا من المجتمع في أول تجربة من نوعها لداعية سعودي معروف.

وسيُبث البرنامج عبر قناة في موقع ”يوتيوب“ تحمل اسم ”برنامج بين بين“، وهي تجربة فريدة أيضًا لداعية سعودي بالظهور عبر موقع للتواصل الاجتماعي بدلًا من قناة تلفزيونية كما جرت العادة.

وظهر الداعية الكلباني في مقاطع فيديو ليروج لبرنامجه الجديد وقد ارتدى عقالًا على غير ما هو شائع عند دعاة المملكة المعروفين بارتداء الشماغ أو الغترة من دونه، ليثير كثيرًا من ردود الفعل على هندامه الجديد.

وفي مقطع فيديو نشره الكلباني عبر حسابه في موقع ”تويتر“ حيث ينشط أكبر عدد من المدونين السعوديين، أعلن الداعية السعودي إطلاق برنامجه الجديد، قبل أن ينشر أول مقطع فيديو في قناة البرنامج في ”يوتيوب“، يرحب فيها بمتابعيه.

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نبدأ بإذن الله ظهر غد الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا ( ١٤:٠٠)

أولى الحلقات #بين_بين_مع_الكلباني

رابط القناة : https://t.co/vopEdOPD1l pic.twitter.com/3erH9TH9gX — عادل الكلباني (@abuabdelelah) ١١ أبريل ٢٠١٩

وفي لقاء تلفزيوني مع برنامج ”ترند السعودية“ الذي تبثه محطة ”إم بي سي“، شرح الكلباني تفاصيل أوفى عن برنامجه، وقال إنه ”يتألف من 4 فقرات، الأولى تعليق على خبر مميز، ثم الإجابة على أسئلة الجمهور التي ترد في تويتر، والثالثة فائدة مختصرة في حدود 3 دقائق، أما الفقرة الرابعة ستكون لقاء مع ضيف مميز“.

وكان الداعية الكلباني كشف قبل أيام عن لقاء مع نجم كرة القدم السعودية ماجد عبدالله، كأول ضيوف حلقات برنامجه الجديد، ليتحدث فيه عن عالم كرة القدم والمنافسة بين أندية الدوري السعودي.

ولا تعرف هوية باقي ضيوف برنامج الداعية السعودي، وما إذا كان بينهم نجوم من عالم الفن والغناء، أو إن كان سيحاور في برنامجه نساء.

ورغم كونه إمام سابق للحرم المكي، إلا أن الكلباني واحد من دعاة سعوديين قلائل لا يخفون جوانب من حياتهم الشخصية بعيدة عن القضايا الدينية، وبينها كونه أحد مشجعي فريق النصر السعودي الذي ينافس بقوة فريق الهلال على كسب تشجيع سكان العاصمة الرياض.

وقلما يغيب اسم الكلباني عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كضيف أو محل جدل بسبب بعض الآراء أو التصرفات، مثل مشاركته العام الماضي في بطولة للعبة ”البلوت“ نظمتها هيئة الرياضة ويصنفها بعض الدعاة على أنها نوع من القمار وليست مجرد لعبة شعبية.

والشيخ الكلباني إمام جامع المحيسن بحي أشبيلية في شمال شرق مدينة الرياض حاليًا، وتولى قبل ذلك إمامة عدد من المساجد بالرياض، وكان أبرزها جامع ”الملك خالد بن عبدالعزيز“ لمدة ربع قرن، بجانب إمامته سابقًا للحرم المكي. فيما يواصل نشر مقالات رأي دورية في صحيفة ”الرياض“.