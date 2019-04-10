أوبك تعلن تراجع إنتاج النفط الفنزويلي والسعودي

المصدر: أ ف ب

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ الأربعاء أن إنتاجها انخفض بشكل كبير الشهر الماضي؛ نتيجة الخفض الكبير في الإنتاج في كل من فنزويلا والسعودية.

وانخفض إجمالي إنتاج المنظمة بـ534 ألف برميل في اليوم في آذار/مارس، وفق ما أفادت أوبك في تقرير نقلًا عن مصادر ثانوية.

كما انخفض إنتاج فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وعقوبات وانقطاعًا متكررًا للكهرباء، بـ289 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق.

أما إنتاج السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، فانخفض بنحو 324 ألف برميل في اليوم، وفق ما نقل التقرير عن مصادر في أوبك.

ويرجع محللون ذلك إلى عزم المملكة دعم أسعار النفط تماشيًا مع الاتفاق على خفض الإنتاج الذي أبرمته دول أوبك مع روسيا، غير المنضوية في المنظمة، والذي تنقضي مدته في حزيران/يونيو.

ويبدو أن هذه الجهود تؤتي ثمارها، إذ ارتفعت أسعار النفط بأسرع وتيرة لها منذ 14 عامًا خلال الربع الأول من العام.

وكانت فنزويلا تضخ أكثر من مليون برميل في اليوم بداية العام، بينما بلغت طاقتها الإنتاجية نحو مليوني برميل في اليوم عام 2017.

والأربعاء، تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، معيار الإنتاج الأمريكي، عند 64,42 دولار، بينما تم تداول نظيرتها الأوروبية لخام برنت عند 70,95 دولار.