اكتشافات نفطية جديدة في تركيا

أنقرة ـ (خاص) من مهند الحميدي

أسفرت أعمال التنقيب عن النفط في الأراضي التركية مؤخراً عن اكتشاف نفط عالي الجودة في محافظة سيرت شرق البلاد.

وكشفت التنقيبات التي تقوم بها شركة النفط التركية وشركة "علاء الدين ميدل إيست" عن بئر نفطي في قضاء "أروح" التابع لسيرت عن نفط بكثافة 42.3 وعلى عمق يتراوح ما بين 2371-2384م.

ونقل التلفزيون الرسمي التركي عن حسين يلدرم، المهندس في شركة التنقيب التركية، قوله إنهم وصلوا خلال أعمال التنقيب إلى عمق 2511م.

وقال إنه في حال التوصّل إلى نتائج إيجابية في الاختبارات الجارية لمعرفة وجود النفط بكميات تجارية واقتصادية فإنهم سيواصلون أعمالهم في المنطقة.

وتُعتبر المنطقة الشرقية من تركيا غنية بالثروات الطبيعية التي تشكل امتداداً جيولوجياً لثروات شمال العراق والهلال الخصيب عموماً.