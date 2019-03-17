وزير النفط الإيراني يهاجم العراق بسبب عدم الخضوع للرغبات الإيرانية

هاجم وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه، الحكومة العراقية، بسبب عدم خضوعها للرغبات الإيرانية، مشيراً إلى أن ”العراقيين يعلنون أنهم يقفونا مع بالتصريحات فقط“.

وقال زنغنه في مؤتمر صحفي عقده بمدينة ”عسلوية“ الواقعة بمحافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي جنوب إيرا، لتدشين المراحل التطويرية 13 و22 و23 و24 بحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر يوم غد الأحد، ”لقد اقترحنا على العراق نقل الغاز الإيراني إلى سوريا من أجل تصديره إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لكن بغداد لم تبدي أي اهتماماً“.

وأضاف ”كان لدينا اقتراح بنقل الغاز من العراق إلى سوريا، وهو ما ينبغي القيام به بالتعاون مع العراق، لكن العراقيين يعلنون أنهم يقفونا معنا ضد العقوبات الأمريكية فقط في التصريحات الإعلامية، على الرغم من إن العقوبات المفروضة على صادرات الغاز إلى العراق لم تتأثر، ونحن نواجه صعوبة في الحصول على أموال من العراق ويجري حلها“.

وبشأن مساعي الولايات المتحدة لمنع إيران من تصدير نفطها، قال بيجن نامدار زنغنه ”إذا أرادت أمريكا أن تجعل تصدير النفط الإيراني صعباً فحينئذ ستكون الأمور أكثر صعوبة على العالم“.