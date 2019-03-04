مصادر: ”أوبك“ من المرجح أن تؤجل قرار سياسة الإنتاج ليونيو

قالت ثلاثة مصادر في أوبك، اليوم الإثنين، إن من المستبعد أن تتخذ المنظمة وشركاؤها أي قرار بخصوص سياسة الإنتاج في اجتماع أبريل نيسان، إذ إنه سيكون من السابق جدًا لأوانه تكوين صورة واضحة لتأثير خفضهم للإمدادات على السوق، بحلول ذلك الوقت.

وقالت المصادر، إن من المتوقع الاتفاق على سياسة الإنتاج من قبل التحالف المعروف باسم أوبك، في يونيو حزيران، وإن مد الاتفاق هو السيناريو المرجح حتى الآن، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على مدى تأثير العقوبات الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا، العضوين في أوبك.

وقال أحد مصادر أوبك: ”القرار المرجح حتى الآن هو تمديد الاتفاق في يونيو. ليس هناك شيء آخر مخطط له بالنسبة لأبريل.. فقط مناقشة (اتفاق تعاون) أوبك والمنتجين من خارجها“.