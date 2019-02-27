مخطط لتشييد أضخم منشأة لتخزين النفط بالعالم في الإمارات

أعلن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن أن شركة بترول أبو ظبي ”أدنوك“، وقعت اتفاقًا مع كوريا الجنوبية، لتشييد أضخم منشأة لتخزين النفط الخام بالعالم في إمارة الفجيرة‎.

وقال بن زايد على صفحته الرسمية في ”تويتر“، إن ”مشروع تخزين النفط بين أدنوك وكوريا الجنوبية، سيتكلف 4.4 مليار درهم وستبلغ سعته 42 مليون برميل“.

وكان بن زايد قد وصل الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية، في زيارة تستغرق يومين، تشمل لقاء مع الرئيس مون جيه إن.

وتهدف زيارة بن زايد إلى كوريا الجنوبية ، لتطوير العلاقات بين البلدين وفقا لما ذكرته وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية للأنباء.

وطورت الإمارات وكوريا الجنوبية، علاقتهما إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة، أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات في 2018.