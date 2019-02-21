”نوفاتك“ الروسية تخطط لمضاعفة الإنفاق على حقول جديدة للغاز ومشاريع أخرى

قال مسؤولون تنفيذيون اليوم الخميس إن شركة نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز تخطط لمضاعفة الإنفاق الرأسمالي في 2019 إلى 185 مليار روبل (2.8 مليار دولار) على حقول جديدة ومرافق بالموانئ ومشاريع ِأخرى.

ودشنت نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي غير مملوك للدولة في روسيا، محطتها الأولى للغاز الطبيعي المسال (يامال) في ديسمبر كانون الأول 2017 وهو ما أعطاها حصة 5 بالمئة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.

وتخطط الشركة، التي يسيطر عليها الرئيس التنفيذي ليونيد ميخيلسون ورجل الأعمال جينادي تيمتشنكو وهو صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبناء محطتها الثانية للغاز الطبيعي المسال (أركتك إل.إن.جي-2) والتي تهدف لبدء تشغيلها في 2022 أو 2023.

وأبلغ ميخيلسون مؤتمرًا بالهاتف أن قرار الاستثمار النهائي لمشروع أركتك-2 للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك فيه شركة توتال الفرنسية حصة 10 بالمئة، من المتوقع أن يصدر في النصف الثاني من 2019.

وتجري نوفاتك محادثات مع شركاء آخرين محتملين في أركتك-2، من بينهم شركات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وامتنع ميخيلسون عن تسمية المستثمرين المحتملين.