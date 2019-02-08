74 مليار ريال يمني إيرادات شركة النفط في عدن العام الماضي

أعلن فرع شركة النفط في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أن إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها الشركة خلال العام الماضي، بلغ 74 مليار ريال يمني.

وقالت مديرة فرع شركة النفط في عدن انتصار العراشة، خلال تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن “مبيعات الشركة من المشتقات النفطية بلغت 74 مليار، و502 مليون ريال العام 2018”.

وأضافت العراشة أن “فرع الشركة حقق العام الماضي العديد من الإنجازات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تمت إعادة تشغيل عدد من محطات الوقود التابعة للشركة بعد إعادة تأهيلها، وترميم الدمار والخراب الذي خلّفته الحرب، جراء اجتياح ميليشيات الحوثيين للمدينة، صيف العام 2015”.

وأردفت أنه “من جانب آخر نفَّذ الفرع خلال العام الماضي عددًا من البرامج التدريبية لتطوير عمل وأداء موظفي الشركة، إذ قامت بـ17 دورة تدريبية، استفاد منها نحو 115 من عمال، وموظفي، ومنتسبي، وكوادر فرع الشركة في عدن”.

ولفتت “العراشة” إلى أن “فرع الشركة سيستكمل العام الجاري تأهيل محطات تعبئة الوقود، والمنشآت التابعة لها، بهدف تحسين وتوسيع نشاطها النفطي”.