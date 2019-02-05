إكسون موبيل وقطر للبترول تمضيان في مشروع للغاز المسال باستثمارات 10 مليارات دولار

قالت “إكسون موبيل“، اليوم الثلاثاء، إنّها و”قطر للبترول”، ستمضيان قدمًا في مشروع باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار لتوسعة محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال في سابين باس بتكساس أوائل هذا العام.

وسيضيف المشروع طاقة إنتاجية بنحو 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بعد بدء التشغيل في 2024.

كانت رويترز أول من نشر تفاصيل عن الصفقة في الأول من شباط/ فبراير، نقلًا عن مصادر مطلعة.

وقال دارين وودز الرئيس التنفيذي لإكسون موبيل في بيان صحفي: “سيقدم غولدن باس إمدادات متزايدة طويلة الأجل وفعالة من الغاز الطبيعي المسال لأسواق الغاز العالمية، وهو ما يحفز النمو المحلي ويخلق آلاف الوظائف”.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الاثنين، إنّه من المنتظر أن يُصدر مسؤولون تنفيذيون من إكسون وقطر للبترول إعلانًا مشتركًا مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف إلى 550 مليون طن سنويًا بحلول 2030، وهو ما يحفز سباقًا بين شركات النفط والغاز التي تسعى للهيمنة على السوق.

والتوسعة جزء من خطط قطر للبترول لاستثمار نحو 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع سعي الشركة لزيادة أنشطتها الخارجية في النفط والغاز.

وفي الوقت الحالي، تملك إكسون حصة قدرها 30 بالمئة في غولدن باس، بينما تحوز قطر للبترول 70 في المئة.