إيرانيون يتجولون لبيع البنزين في الشوارع والطرق الرئيسة (صورة)

. از چندی پیش پدیده ناهنجار بنزین فروشی در سطح خیابان‌ها و کنار بزرگراه‌های تهران به چشم می‌خورد. فروشندگان متخلف با خرید بنزین آزاد از جایگاه‌های سوخت و فروش آن در ظرف‌های پلاستیکی با قیمتی بالاتر به خودروها و موتورهای گذری در معابر نه تنها چهره ناهنجاری به شهر می‌دهند بلکه محیطی نا ایمن برای شهروندان به وجود می‌آورند. دیده شده است که باندهای بنزین فروشی خیابانی بارها با ماموران سد معبر که سعی در بازداشتن افراد از این کار پرخطر داشته اند درگیر شده اند./میزان #خبر_جنوب