إيرانيون يتجولون لبيع البنزين في الشوارع والطرق الرئيسة (صورة)

دفعت الأزمات الاقتصادية وتردّي الأوضاع المعيشية المواطنين في إيران لبيع النفط والبنزين بشكل متجوّل في الشوارع والطرق الرئيسة بالعديد من المدن الإيرانية.

ونشر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صورًا أظهرت لجوء العديد من المواطنين في العاصمة طهران وغيرها من المدن لبيع البنزين؛ في محاولة منهم لإيجاد مصدر رزق في ظل أزمة البطالة وتردّي الأوضاع المعيشية التي يمرون بها.

وكشفت تعليقات روّاد مواقع التواصل الإيرانيين أن بائعي البنزين المتجولين يشترون كميات من البنزين من محطات الوقود، إذ يقومون ببيعها بسعر أغلي في الأماكن النائية عن محطات البنزين كالطرق الرئيسة.

وينتشر بائعو البنزين بشكل ملحوظ في مدن إيران الجنوبية؛ وبالأخص في بندرعباس، وسيستان وبلوشستان فضلًا عن العاصمة طهران.

وفي سياق متصل، شهدت إيران في الآونة الأخيرة تصاعد عمليات تهريب الوقود، إذ سجلت المناطق الحدودية في إيران عمليات بيع وشراء لبطاقات الوَقود بشكل غير مسبوق، لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستان.

واعتبرت تقارير لوسائل إعلام أن الطفرة الكبيرة التي سجلها مهربو الوَقود في إيران خلال الأشهر الأخيرة، جاءت لتعويض خسائر قيمة العملة في ظل التراجعات التي تشهدها الأسواق.

وكان وزير النفط الإيراني “بيجن زنجنه” صرَّح في وقت سابق أن تصاعد أزمة تهريب الوَقود من إيران إلى الخارج يرتبط بتذبذ أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.