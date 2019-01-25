“النفط الليبية” توقف إمدادات الغاز لمشروع مشترك مع “يارا” النرويجية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، إنها أوقفت إمدادات الغاز لمشروع مشترك تديره مع شركة يارا النرويجية للأسمدة بدعوى أن الشركة عليها ديون مستحقة للمؤسسة.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن المشروع المشترك، الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو)، مستحقة عليها ديون للمؤسسة بقيمة تزيد على 80 مليون دولار، فيما تستحق على الشركة ديون بقيمة 31 مليون يورو (35 مليون دولار) و210 ملايين دينار ليبي (152 مليون دولار) لصالح شركة سرت لإنتاج النفط وتصنيع النفط والغاز التابعة للمؤسسة.

وتراجع إنتاج النفط في ليبيا خلال السنوات الماضية نتيجة الانقسام السياسي والعسكري الذي يهيمن على الأوضاع في البلاد.