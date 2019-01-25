صادرات النفط من ميناء “جيهان” التركي تتجه للانخفاض بعد تحويل تدفقات

قال تجار ومصادر في قطاع النفط، إن صادرات بي.تي.سي الأذربيجانية من ميناء جيهان التركي، تتجه إلى الانخفاض، بعد أن حولت تركمانستان تدفقاتها النفطية إلى روسيا، وهو ما قد يكون له أيضًا أثر سلبي على جودة مزيج بي.تي.سي الأذربيجاني.

ويأتي الانخفاض المتوقع في صادرات جيهان، في الوقت الذي من المنتظر أن تُستأنف فيه صادرات نفط تركمانستان عبر ميناء نوفوريسك الروسي المطل على البحر الأسود، في شهر فبراير/شباط المقبل.

وقال التجار والمصادر، إن قرار تركمانستان بتحويل النفط إلى روسيا، قد تفسره رسوم النقل الأكثر ربحية.