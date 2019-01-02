تقرير: نمو الناتج المحلي للسعودية بنحو 17% خلال 2018

قفز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنحو 116 مليار دولار عن العام الماضي، مسجلاً أعلى نسبة نمو له منذ سبعة أعوام.

وأظهر تقرير نشرته شركة “جدوى للاستثمار”، اليوم الأربعاء، أن ناتج المملكة أكبر اقتصاد عربي نما بنحو 17% ليصل إلى 803 مليارات دولار العام الماضي، مقابل حوالي 687 مليار دولار عام 2017، وهي أعلى زيادة منذ عام 2011 عندما بلغ النمو 27.1%.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه “إرم نيوز”، إلى أن “الزيادة كانت نتيجة الارتفاع الحاد في سعر الخام السعودي إلى 68 دولارًا عام 2018 من 51 دولارً عام 2017، فيما ارتفع إنتاج المملكة إلى 10.3 مليون برميل يوميًا من 10 ملايين برميل يوميًا عام 2017”.

وتوقع التقرير أن “يواصل الناتج صعوده العام الحالي ليصل إلى 862 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 7.3%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة بسعر النفط إلى حوالي 73 دولارًا للبرميل وارتفاع إنتاج المملكة إلى نحو 10.5 ملايين برميل يوميًا”.

وبالنسبة للناتج الحقيقي ذكر التقرير، أنه حقق نموًا إيجابيًا بلغ حوالي 2.2% عام 2018 مقارنة مع نمو سالب بمقدار 0.9%.

وبين التقرير أن جميع مكونات الناتج حققت نموًا إيجابيًا العام الماضي وبلغ نحو 3.2% في قطاع النفط و 2.2% في القطاع العام غير النفطي و1.1% في القطاع الخاص.

ولفت تقرير جدوى للاستثمار، إلى أن ارتفاع الأسعار وإنتاج المملكة من النفط انعكس على الوضع المالي الحكومي بشكل عام، إذ قفزت الإيرادات بنحو 29% إلى 895 مليار ريال (238 مليار دولار) العام الماضي، وزادت الأصول الخارجية إلى 535 مليار دولار بنهاية العام من حوالي 496 مليار دولار بنهاية عام 2017، في حين قفز الفائض في الميزان الجاري إلى 77 مليار دولار من 15 مليار دولار في نفس الفترة.