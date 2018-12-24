صعود تصحيحي لأسعار النفط بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي

صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأسبوع، الاثنين، بمسار تصحيحي عقب هبوط حاد سجلته في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وأغلقت أسعار النفط في ختام تعاملات الجمعة الماضي، قرب أدنى مستوياتها في 15 شهرًا، عند متوسط 52.9 دولار للبرميل بالنسبة لخام برنت، بفعل تخوفات المنتجين من تخمة كبيرة في المعروض.

وبحلول الساعة الـ(07:52 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/ شباط، بنسبة 0.67% أو 36 سنتًا إلى 54.44 دولار للبرميل.

وبنسبة 0.39% أو 19 سنتًا، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم فبراير/ شباط إلى 45.76 دولار للبرميل.

وأمس الأحد، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مؤتمر نفطي بالكويت، إن اجتماعًا استثنائيًّا قد يعقد، في حال عدم كفاية تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها، التي سيتم بدء تطبيقها مطلع الشهر المقبل.

ويبدأ مطلع 2019، تنفيذ اتفاق جديد بين منتجي “أوبك” وآخرين مستقلين لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًّا، بين كبار المنتجين في “أوبك”، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وينتهي في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اتفاق بدأ مطلع 2017 يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًّا، تم تقليصه لاحقًا إلى 1.2 مليون برميل، بمشاركة دول “أوبك” ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.