السعودية تصدر سندات بقيمة 32 مليار دولار

أعلن وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، أن الرياض ستصدر سندات بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) عام 2019 لتمويل عجز الميزانية.

وأبلغ الجدعان تلفزيون “بلومبيرغ” الأمريكي، أنه سيتم إصدار هذه السندات بالدولار وعملات أخرى في الأسواق المحلية و العالمية، وأن الإصدار سيبدأ في النصف الأول من العام، مشيرًا إلى أن توقيت الإصدار سيتوقف على ظروف السوق.

وقال، في مقابلة في الرياض مساء أمس “نحن الآن قادرون على الوصول إلى شكبة أوسع من المستثمرين في الولايات المتحدة التي نعتبرها السوق الأولي.. كما أن الهدف أسواق في أوروبا وآسيا، ولهذا فنحن نتوسع وسنذهب للأسواق العالمية العام القادم”.

وأكد الجدعان أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لم يؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي للمملكة، مشيرًا إلى أن إدراج سوق المال السعودي في مؤشر “مورغان ستانلي” الأمريكي العام القادم سيؤدي إلى تسارع تدفق رؤوس الأموال إلى السعودية.

وحول ميزانية عام 2019 التي أصدرتها السعودية هذا الأسبوع امتنع الجدعان عن كشف متوسط سعر النفط المفترض في الموازنة، لكنه أشار إلى أن “الأرقام التي أوردناها في هذه الميزانية تعتبر معقولة وواقعية”.

واستبعد الوزير أي تغيير في أسعار الطاقة في السعودية عام 2019، لافتًا إلى أن الزيادات التي تم إقرارها في العامين الماضيين كانت لها تأثيرات أكبر مما كان متوقعًا على معدل الاستهلاك.

وذكر الجدعان أن تخفيض الدعم الحكومي لأسعار الطاقة يعتبر ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.