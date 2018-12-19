الكويت: الاتفاق مع السعودية حول المنطقة المقسومة بات قريبًا

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء، إن بلاده والسعودية ستتوصلان في القريب العاجل إلى اتفاق بشأن موضوع المنطقة المقسومة.

وأضاف الوزير الصباح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك في الكويت، أن السعودية “دولة شقيقة كبرى لنا، والتواصل معها مستمر في كل زمان ومكان وحول جميع القضايا”.

وتضم المنطقة المقسومة حقلي “الخفجي” و”الوفرة”، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميًا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك)، “الخفجي”، في أكتوبر/ تشرين أول 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق “الوفرة”، في مايو/ أيار 2015، لعقبات تشغيلية.