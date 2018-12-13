النفط يرتفع قليلاً مدفوعًا بتراجع مخزونات الخام الأمريكية‎

صعدت أسعار النفط الخام قليلاً في بداية تعاملات، اليوم الخميس، مدفوعة بالإعلان عن بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بـ 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى 442 مليون برميل.

وبحلول الساعة (06:38 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.47% أو 28 سنتًا إلى 60.43 دولار للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.20% أو 11 سنتًا إلى 51.31 دولارا للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”يوم الأربعاء، إن متوسط سلة أوبك المرجعية (تتألف من 15 خامًا)، تراجع بنسبة 17.7% في نوفمبر 2018، على أساس شهري.

جاء ذلك، في التقرير الشهري الصادر عن “أوبك”، الذي أظهر أن سعر السلة المرجعية، بلغ 65.33 دولار للبرميل، نزولاً من 79.37 دولار في أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.