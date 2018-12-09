روحاني يعتبر قرار منظمة أوبك خفض الإنتاج “هزيمة” لأمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين خفضَ الإنتاج الجمعة الماضي، يمثل رفضًا لسياسة التدخل الأمريكية، وفقًا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

كان أعضاء أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض الإنتاج بنسبة أكبر من المتوقع، رغم ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض سعر الخام.

ونقلت الوكالة عن روحاني حديثه: “رغم المحاولات الأمريكية للتدخل في شؤون أوبك ومنع التوازن في الإمدادات، لحسن الحظ ومع مقاومة الدول الأعضاء وجهود إيران، فإن هذه الخطة قد تم تحييدها بهزيمة سياسة التدخل الأمريكية”.