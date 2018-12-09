“أدنوك” تمنح “شينهوا أويل” الصينية 4 بالمائة في امتياز بري

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (حكومية)، الأحد، إنها منحت شركة “شينهوا أويل” الصينية المحدودة، 4 بالمائة في امتياز بري، كان بحوزة الشركة الصينية المحدودة للطاقة.

وأضافت أدنوك في بيان صادر، اليوم، أن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي اعتمد تخصيص الحصة في إطار إتاحة المجال للمشاركة في امتيازات أبوظبي للنفط والغاز، أمام شركاء استراتيجيين.

ولم يورد البيان قيمة صفقة الحصول على نسبة 4 بالمائة ومدة تملك الحصة.

و”شينهوا أويل” الصينية، شركة مملوكة بصورة غير مباشرة بنسبة 100 بالمائة للجنة الإشراف على إدارة الأصول التابعة لمجلس الدولة، وهي هيئة حكومية صينية تدير وتشرف على أكثر من مائة من الأصول المملوكة للدولة.

وتنضم “شينهوا أويل” الصينية إلى شركاء الامتياز البري والمساهمين في أدنوك البرية، بينهم “بي بي” البريطانية 10 بالمائة و”توتال” الفرنسية 10 بالمائة ومؤسسة البترول الوطنية الصينية 8 بالمائة.

كما تمتلك “إنبكس” اليابانية 5 بالمائة و”جي إس إنيرجي” الكورية الجنوبية 3 بالمائة، فيما تحتفظ أدنوك بحصة 60 بالمائة من الامتياز الذي تديره أدنوك البرية.