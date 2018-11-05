هبوط أسعار النفط بعد منح واشنطن استثناءات لاستيراد النفط الإيراني

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أدت استثناءات ستسمح لبعض الدول بالاستمرار في استيراد النفط الخام الإيراني بشكل مؤقت على الأقل مع بدء العقوبات الأمريكية على صادرات الوقود الإيرانية.

وتراجعت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق 44 سنتًا أو 0.6% من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 01:42 بتوقيت جرينتش.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتًا أو 0.8 % إلى 62.61 دولار للبرميل.

وفقد خام برنت أكثر من 16% من قيمته منذ بداية أكتوبر تشرين الأول في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 18 % منذ ذلك الوقت.

وواجهت الأسعار ضغوطًا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لعدة دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات التي ستبدأ رسميًا اليوم الاثنين.

وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني، عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية. ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.