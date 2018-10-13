الحكومة المصرية تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفي عدد من المواقع الإخبارية، بشأن زيادة جديدة في أسعار المحروقات مطلع العام المقبل.

ونفى المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، هاني يونس، في بيان، اليوم السبت، ما تردد عن زيادة أسعار البنزين قائلًا إنه “كذب وغير صحيح جملة وتفصيلًا”.

وتحدثت مواقع إخبارية مصرية خلال الساعات الماضية عن وجود زيادة تصل إلى 25% على أسعار البنزين بداية العام المقبل، وهو ما تداوله عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مصر أقرت في تموز/يونيو الماضي، زيادة أسعار المحروقات، للمرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في العام 2016، بنسب وصلت إلى نحو 50%، ضمن خطتها لرفع الدعم عن الوقود.