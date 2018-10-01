إيران: ليس لدينا خطط لخفض إنتاج النفط

أعلن نائب وزير النفط الإيراني والرئيس التنفيذي لشركة نفط الرسمية، علي كاردر، أن بلاده ليس لديها خطط لخفض إنتاج النفط.

ونقلت وكالة أنباء “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن كاردر قوله، اليوم الإثنين: إن “إنتاج النفط لا يزال مستمرًا، وإن إيران ليس لديها خطط لخفض إنتاج النفط”.

وأضاف: “تتمتع شركة النفط الوطنية الإيرانية بإمكانية الوصول إلى جميع عائداتها النفطية، وحتى في هذا العام، واجهنا عائدات متزايدة من مبيعات النفط الخام”.

وشدد على أن إيران لا تزال تحصل على أموال بيع شحنات تصدير النفط الخام، لافتًا إلى أن “وزارة الخارجية تبذل جهودًا للتعامل مع الدول الأوروبية؛ للتوصل إلى حلول ومشاريع مختلفة؛ للوصول إلى حلول بشأن الحصول على عائدات النفط”.

وبشأن استلام عائدات النفط من الهند بقيمة الروبية، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الإيرانية: “لم يتم حسم دفع الأموال بالروبية بالنسبة للحكومة الهندية”.

وردًا على سؤال حول النموذج الجديد للعقود النفطية، قال كاردر: “نحن في صدد التفاوض، ومن المحتمل أن يتم التوقيع على صفقة مع شركة كونسورتيوم الروسية لتطوير بعض حقل النفط”.

ويأتي إعلان إيران بعدم خفض إنتاج نفطها مع قرب فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفط، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتهدف إلى وقف صادرات النفط في ثالث أكبر منتج للخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ولمح عدد من كبار المشترين في الهند والصين إلى أنهم سيخفضون مشترياتهم من النفط الإيراني. وقالت “سينوبك” الصينية إنها خفضت إلى النصف شحناتها من النفط الإيراني، في سبتمبر/أيلول الماضي.