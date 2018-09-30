العراق يسعى لزيادة إنتاجه من النفط الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يوميًا

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، يوم الأحد، أن بلاده تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف وصادراته إلى مليون برميل يوميًا في 2019.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية لتعزيز إيرادات الدولة، وفقًا للعيبي.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، ويضخ حوالي 4.6 مليون برميل يوميًا وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

وكان اللعيبي، قال السبت إن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي (جنوب)، بمستوى إنتاج 50 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ويواصل العراق إشعال بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله؛ بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.