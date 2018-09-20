استجابة للعقوبات الأمريكية.. اليابان تعلّق شحن النفط من إيران

قررت شركات يابانية، تعليق شحن النفط من إيران بشكل مؤقت، لحين انتهاء مفاوضات الحكومة مع أمريكا؛ للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على طهران.

وقال تاكاشي تسوكيوكا، رئيس رابطة البترول في اليابان، اليوم الخميس، إن شركات النفط علّقت شحن النفط من إيران مؤقتًا؛ بسبب العقوبات الأمريكية.

وأوضح تسوكيوكا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، بأن “كل شركة تعلق الشحن بشكل مؤقت عبر اتخاذ نفس القرار، وتتابع الوضع بدقة”.

وكانت الإدارة الأمريكية طالبت شركات نفط يابانية على رأسها، “JXTG” و”Idemitsu Kosan” بوقف استيراد النفط الخام لغاية 4 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وهو موعد دخول العقوبات على طهران حيز التنفيذ.

وبدأت السلطات اليابانية مفاوضات مع الإدارة الأمريكية؛ بهدف الحصول على إعفاء من العقوبات، لكنها خفضت بالفعل وارداتها من النفط الإيراني بشكل كبير، في آب/أغسطس الماضي، وفق الأناضول.

وانخفضت واردات اليابان من النفط الإيراني إلى 118 ألف برميل يوميًا، في آب/أغسطس الماضي، من 183 ألف برميل يوميًا، في حزيران/يونيو الماضي.