بأكثر من 7 مليارات دولار.. العراق يحقق أعلى معدل لصادرات النفط الشهر الماضي

المصدر: ا ف ب

سجلت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أعلى معدل صادرات للنفط الخام في شهر آب/أغسطس الماضي خلال العام الجاري، بحسب الإحصائيات الصادرة عن شركة تسويق النفط “سومو”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام، لشهر آب/أغسطس الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت أكثر من 111 مليون برميل، مع إيرادات أكثر من 7 مليارات و729 مليونًا”.

وأفاد جهاد، بأن “المعدل اليومي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين و583 ألف برميل”، لافتًا إلى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69,593 دولار”.

وبلغت صادرات تموز/يوليو الماضي 109 ملايين و847 ألف برميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و597 مليون دولار، بمعدل سعر 69,163 دولار للبرميل الواحد.

وبلغت إيرادات العراق من مبيعات النفط، خلال الأشهر الثمانية الماضية، 60 مليار دولار، استنادًا إلى تقارير شركة “سومو”.

وأقرت الحكومة موازنة البلاد، في آذار/مارس الماضي، بحجم 77,5 مليار دولار، مع عجز يبلغ 11 مليار دولار.

وقد اعتمدت الموازنة سعرًا للبرميل هو 46 دولارًا، مع معدل ثلاثة ملايين و 888 ألف برميل باليوم.

ولم تذكر الإحصائيات، الصادرات من حقول كركوك.